Кремль осудил атаки на руководство и убийство лидеров Ирана

В Кремле осуждают действия, направленные на причинение вреда представителям иранского руководства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидация представителей руководства суверенного Ирана, суверенного и независимого Ирана, а также и других стран. Мы осуждаем такие действия»,— сказал Дмитрий Песков.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый день атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ночь на 17 марта в Иране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, один из наиболее влиятельных руководителей страны.

Анастасия Домбицкая