Трамп: США добиваются встречи Путина и Зеленского для заключения сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта. Он добавил, что добивается встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского для заключения соглашения.

«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку. Я думаю, они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю»,— ответил господин Трамп на вопрос журналистов о том, чего бы хотел добиться до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина приостановлена. При этом, по его словам, Москва продолжает обсуждение гуманитарных обменов с Киевом и контакты по экономическим вопросам с Вашингтоном. 20 марта Дональд Трамп заявил, что диалог между США и Россией об урегулировании конфликта на Украине продолжается почти каждый день.