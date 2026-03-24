Угрозу атаки беспилотников в Ленобласти сняли: сбит один БПЛА

Около десяти часов вечера 24 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в своем Telegram-канале. Информацию также подтвердили в региональном управлении МЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза атаки беспилотников действовала с 20:08 — в течение почти двух часов воздушное пространство над регионом и Петербургом было закрыто, аэропорт Пулково временно приостанавливал отправку и прием рейсов.

По данным господина Дрозденко, при отражении атаки был уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Подробности о месте ликвидации дрона не раскрываются. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступала.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что петербуржцы пожаловались на работу мобильного интернета после угрозы атаки БПЛА.

Андрей Маркелов

