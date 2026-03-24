В аэропорту Пулково вечером 24 марта отменили 13 рейсов, еще 19 задержали

В аэропорту Пулково, где ранее был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников, зафиксировали масштабные изменения в расписании. По данным онлайн-табло на вечер 24 марта, задержаны 19 рейсов, еще 13 — отменены. Среди задержанных — вылеты в Москву, Шанхай, Казань, Омск, Норильск, Красноярск, Сургут, Новосибирск и Ургенч. Отменены, в свою очередь, восемь прилетов. В основном из Москвы, Уфы, Минеральных вод и Дубая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пресс-службе аэропорта отметили, что часть задержек и отмен, в частности рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов, связана с причинами, не имеющими отношения к введенным ограничениям по БПЛА. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на табло и официальном сайте аэропорта. Ситуация остается на контроле авиационных властей и оперативных служб.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вечером 24 марта в небе над Ленобластью сбили один беспилотник. В связи с атакой БПЛА жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о возможном замедлении работы мобильного интернета.

Андрей Маркелов