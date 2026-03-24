Петербуржцы пожаловались на работу мобильного интернета после угрозы атаки БПЛА

Вечером 24 марта жители Петербурга стали массово сообщать о перебоях в работе мобильного интернета. На это указывают данные сервиса Downdetector, фиксирующего сбои в работе цифровых сервисов. Горожане жалуются на отсутствие связи, проблемы с загрузкой страниц и невозможность пользоваться банковскими приложениями.

Проблемы со связью возникли на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти. Власти региона предупредили жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета в связи с воздушной тревогой. Это не первый подобный случай за последнюю неделю — петербуржцы уже сталкивались с перебоями связи 22 и 23 марта, когда в регионе сбили 70 БПЛА.

Андрей Маркелов