Импорт канул в свечность

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили ввести антидемпинговые пошлины на свечи зажигания из КНР в размере 17,23% на пять лет. На риски снижения конкуренции и роста цен на комплектующие в ходе расследования указал АвтоВАЗ, но инициировавшая меру структура «Севергрупп» считает, что от нее выиграют все участники рынка.

ЕЭК установила наличие демпингового импорта свечей зажигания из КНР и причинение ущерба местным производителям, предложив ввести антидемпинговые пошлины на эту продукцию в размере 17,23% на пять лет. Об этом сказано в докладе ЕЭК по результатам расследования.

Антидемпинговое расследование было инициировано ООО «Энгельс Свечи зажигания» (см. “Ъ” от 21 июля 2025 года). Компания управляет заводом мощностью 100 млн свечей в год (бренды Meteor и ЭЗ). Ранее предприятие входило в немецкий концерн Bosch, в 2023 году завод перешел S8 Capital, а осенью 2024 года — «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Согласно результатам расследования (анализируемый период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года), китайские свечи зажигания поставлялись на территорию стран ЕАЭС (входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) по демпинговым ценам. Разница между нормальной внутренней и средней экспортной ценами (демпинговая маржа) составляла 17,23%, что «существенно превышает минимально допустимый уровень». Кроме того, в условиях роста импорта из КНР по более низким ценам участники отрасли ЕАЭС не смогли увеличить цены соразмерно изменению себестоимости, что привело к убыткам от продажи свечей зажигания на рынках союза.

В период расследования убыток от продажи местных свечей на рынке ЕАЭС вырос на 63,3%.

Основные производители свечей зажигания на рынке ЕАЭС в исследуемый период, согласно документу, «Энгельс Свечи зажигания» и «Бриск Рус», структура чешской Brisk. «Бриск Рус» участия в расследовании не принимала, что, по мнению китайского производителя свечей зажигания Weichai Torch Technology, свидетельствует о том, что ущерб принесен только компании «Энгельс Свечи зажигания», а не всей отрасли. В Weichai Torch также указали, что рост поставок из КНР в 2023 году был вызван колебаниями спроса и недостаточным уровнем внутреннего производства. А введение антидемпинговых пошлин, считают в Weichai Torch, грозит сокращением предложения продукции, подходящей для автомобилей китайских брендов. Но департамент ЕЭК доводы производителя из КНР опроверг.

Сейчас почти все китайские и де-факто китайские, но выпускающиеся под местными брендами автопроизводители в РФ ставят китайские свечи зажигания, говорит источник “Ъ”. По его словам, их использует и АвтоВАЗ. На запрос “Ъ” в АвтоВАЗе оперативно не ответили, в «АГР Холдинге» (производит китайские Chery под маркой Tenet) от комментариев отказались. В «Энгельс Свечи зажигания» заявили, что готовы предоставить качественный и надежный продукт по сравнению с китайскими товарами: «С учетом всех факторов можно говорить о выигрыше для всех участников рынка».

6,6 процента занимают китайские бренды в парке легковых автомобилей в РФ на 2026 год, по данным «Автостата».

В масштабах стоимости автомобиля доля свечей незначительна, поэтому на производителей и покупателей новых машин влияние вероятного введения пошлин будет минимальным, считает один из собеседников “Ъ”. Аналогичного мнения придерживаются в «Энгельс Свечи зажигания». «Значительного влияния на конечную стоимость продукта с учетом различных дополнительных факторов и расходов, как, например, логистика, а также маржа дилеров, на наш взгляд, данная мера не должна оказать»,— добавляют в компании.

Негативные последствия, согласно докладу ЕЭК, отмечали в том числе в АвтоВАЗе: производитель указывал на риски увеличения цен на товар со стороны производителей ЕАЭС, что «негативно отразится на потребителях и крупных промышленных предприятиях». Кроме того, добавляли в автоконцерне, свечи зажигания из КНР, занимая значительную долю рынка, обеспечивают здоровую конкуренцию, а введение пошлин приведет к ее снижению. Собеседник “Ъ” на рынке уточняет, что окончательное решение о введении пошлин примет коллегия ЕЭК. Не исключено, что в финальной версии будут дополнения и корректировки, резюмирует он.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев