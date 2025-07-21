Из искры разгорелся демпинг

Входящий в «Севергрупп» производитель свечей зажигания инициировал в Евразийской экономической комиссии антидемпинговое расследование в отношении аналогичной продукции из КНР, что грозит китайским поставщикам повышенными пошлинами. Компания считает, что рост поставок из КНР в ЕАЭС по демпинговым ценам приводит к убыткам для местных производителей. Аналитики считают, что повышение цен заметят прежде всего меняющие свечи автовладельцы. А в автомобильной отрасли предупреждают о рисках повышения цен на машины из-за протекционистских мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Raoux / AP Фото: John Raoux / AP

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала антидемпинговое расследование в отношении искровых свечей зажигания, поставляемых из Китая на территорию ЕАЭС. Соответствующее уведомление департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК есть в материалах комиссии. В нем говорится, что с заявлением обратилось ООО «Энгельс Свечи зажигания», которое с 2022 по 2024 год обеспечивало 100% производства этих свечей в ЕАЭС. «Энгельс Свечи зажигания» управляет заводом мощностью 100 млн свечей в год (бренды Meteor и ЭЗ). Ранее предприятие входило в немецкий концерн Bosch, в 2023 году завод перешел холдингу S8 Capital, а осенью 2024 года — «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Согласно уведомлению, в 2024 году свечи зажигания из КНР поставлялись в страны ЕАЭС по ценам ниже нормальной стоимости на китайском рынке.

Демпинговая маржа (разница между нормальной внутренней стоимостью и экспортной ценой) оценивается в 26,1%. В 2022–2024 годах при снижении спроса на свечи зажигания в ЕАЭС на 8% импорт из КНР в страны союза вырос на 3%, а доля китайского товара в объеме потребления увеличилась на 12%, говорится в материалах.

В условиях роста импорта из КНР по более низким ценам, говорится в уведомлении, участники отрасли ЕАЭС не смогли увеличить цены соразмерно изменению себестоимости, что привело к убыткам от продажи свечей зажигания на рынках союза. В 2023 году (результаты за 2024 год не опубликованы) ООО «Энгельс Свечи зажигания» получило убыток от продаж в размере 143,63 млн руб. при выручке 1,55 млрд руб. В заявлении в ЕЭК компания также отметила, что производство свечей зажигания в КНР еще в 2022 году превышало внутреннее потребление на 60% и спрос в стране продолжит снижаться из-за сокращения продаж автомобилей, работающих на горючем топливе, что будет способствовать увеличению зависимости китайских производителей от внешних рынков.

В «Энгельс Свечи зажигания» сообщили “Ъ”, что расширение продаж на рынке ЕАЭС в текущих условиях практически невозможно из-за торговой политики КНР.

Как отметили в компании, улучшение условий конкуренции позволит сохранить и развивать производство. В частности, стоит задача выйти на 100-процентную загрузку при увеличении доли локализации, отметил представитель завода.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев говорит, что обычно размер антидемпинговой пошлины определяется с учетом размера выявленной демпинговой маржи, то есть применительно к этой ситуации — 26,1%. По его словам, пошлина может применяться выборочно в отношении продукции каких-то конкретных поставщиков, может быть выше, если ЕЭК посчитает, что демпинг наносит существенный ущерб участникам рынка, а может быть и ниже, с учетом негативного влияния на цены для потребителя.

74 миллиона штук составил импорт свечей зажигания в РФ в 2023 году, по оценкам «Энгельс Свечи зажигания».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что спрос на свечи зажигания в РФ в этом году снижается в пределах 20% год к году, при этом на свечи из недружественных стран действует повышенная ввозная пошлина, и поставщики из дружественных государств могли воспользоваться ситуацией. «Введение антидемпинговых пошлин — выравнивание конкурентных условий на внутреннем рынке»,— указывает он.

По словам эксперта, местные производители исторически занимали около 30% рынка, а по мере выравнивания конкурентных условий их доля может дорасти до 45–50%.

Как считает господин Бабанский, в масштабах стоимости автомобиля доля свечей незначительна, потому на производителей и покупателей новых машин влияние также будет ограничено. А вот автомобилисты, меняющие свечи, заметят повышение цен, добавляет он. Источник “Ъ” в автомобильной отрасли отметил, что китайские компоненты приобретаются российскими автопроизводителями в случаях, когда российские аналоги не соответствуют требованиям по качеству или дороже. «Если с ввозом комплектующих начнут бороться через антидемпинговые пошлины, то это приведет только к удорожанию конечной стоимости автомобилей»,— подчеркивает собеседник “Ъ” в отрасли.

Анатолий Костырев