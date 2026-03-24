Шойгу заявил о риске для системы международной безопасности из-за атак на Иран

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке поставила под удар не только Иран, но и всю систему региональной и международной безопасности, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его мнению, сейчас перспективы прекращения огня в регионе «не просматриваются».

«Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой»,— сказал господин Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. По словам секретаря Совбеза России, эскалация конфликта угрожает региональным и глобальным торговым маршрутам, продовольственной безопасности, энергетическим рынкам, а также усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран стал атаковать Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке. 23 марта президент США Дональд Трамп объявил о моратории на удары по иранским энергообъектам после переговоров с представителями исламской республики. При этом Тегеран отрицает ведение переговоров с Вашингтоном.

