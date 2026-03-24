ЦБ рассказал о мерах ответственности для нелегальных криптообменников

Законопроект о легализации криптовалют в России предполагает уголовную и административную ответственность для криптообменников, которые не войдут в специальный реестр. Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Для нас принципиально важно, это будет выбор каждого криптообменника, который сегодня работает в нерегулируемой, так называемой серой зоне. Он может подать нам документы, получить соответствующее разрешение, фактически лицензию, встать в реестр и работать вбелую»,— сказал господин Чистюхин во время выступления в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Банк России направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в конце декабря 2025 года. Документ предполагает признание цифровых валют и стейблкойнов валютными ценностями, которые можно будет покупать и продавать, но не использовать для расчетов внутри страны. 23 марта правкомиссия одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами. Регулятор рассчитывает на принятие закона в весеннюю сессию Госдумы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Крипта в законе».