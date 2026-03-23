Правкомиссия определила критерии допуска криптовалют на биржи

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами, сообщили «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сделки с криптовалютой должны будут проходить только через легальных посредников, которые соблюдают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одновременно банкам запретят проводить платежи на неофициальные и иностранные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников.

Как пояснили в аппарате господина Григоренко, эти правила не ограничивают международные сделки с криптовалютой — например, продажу криптовалюты за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Поправками предусмотрено право неквалифицированных инвесторов приобретать ликвидные криптовалюты из перечня Банка России. У налоговых резидентов будет возможность приобретать криптовалюты за рубежом и переводить купленные через российских посредников криптовалюты за рубеж.

«Законопроект направлен на сокращение анонимных и нелегальных операций с цифровой валютой, которые злоумышленники зачастую используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов», — сообщили в аппарате господина Григоренко.