Банк России рассчитывает на принятие закона о криптовалютах весной

Банк России надеется, что Госдума примет закон о регулировании рынка криптовалют в весеннюю сессию. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме «Цифровые финансовые активы и цифровые валюты».

«Мы, конечно, вместе с правительством очень хотели бы, чтобы в весеннюю сессию закон был принят. Надеюсь, что это возможное консенсусное решение»,— сказал господин Чистюхин (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Чистюхин также отметил важность подготовки к миссии ФАТФ, ожидаемой в 2028 году. «Хотелось бы, чтобы они смотрели на нас уже в этом смысле как на совершенно защищенное, развитое государство, которое четко определило правила работы с криптовалютой»,— сказал он.

Концепция ЦБ, направленная в правительство в декабре 2025 года, разрешает квалифицированным инвесторам покупать криптоактивы без ограничений. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать их на сумму до 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Операции разрешат через биржи, брокеров и управляющих на основании имеющихся лицензий.

