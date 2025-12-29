Крипта в законе

Уходящий год можно считать поворотным в отношении Банка России к криптовалютам. Ранее ЦБ жестко придерживался позиции, что доступ к этому финансовому инструменту должен быть строго ограниченным. Был даже определен новый вид инвесторов — суперквалифицированные (с активами более 100 млн руб.), которым планировалось дать право на торговлю криптовалютами. Но уже к середине года ЦБ стал смягчать свою позицию. Профучастники получили возможность торговать инструментами, привязанными к стоимости криптовалют, в том числе фьючерсными контрактами.

В значительной степени регулирование коснется трансграничных расчетов, а не только торговли на внутреннем рынке. В частности, группа А7 уже реализовала эти операции через собственный стейблкойн А7А5. Он привязан к российскому рублю и обращается на открытых блокчейнах Tron и Ethereum. В мае ЦБ смягчил требования к допуску иностранных цифровых прав (аналога российских ЦФА) у операторов информационных систем (ОИС). А в конце сентября ОИС «Токеон» допустила А7А5 к образению в качестве иностранного цифрового права (ИЦП).

В октябре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что договорился с ЦБ оперативно «подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов, работы криптобирж». Тогда же первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин отметил необходимость «как можно быстрее создать законодательство, которое прямо описывает и обеляет эту сферу, описывает правила осуществления операций».

Антон Силуанов, глава Минфина, на заседании Госдумы 22 октября: «Мы с ЦБ договорились оперативно подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов криптовалютой».

И в конце декабря Банк России направил в правительство предложения по изменению законодательства в рамках подготовленной концепции по регулированию криптовалют. В ней цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.

При этом неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита (до 300 тыс. руб. в год через одного посредника).Квалинвесторы смогут приобретать любые криптовалюты (кроме анонимных), но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Операции с криптовалютами можно будет совершать через существующую инфраструктуру (биржи, брокеров, доверительных управляющих). Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом, а также переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу.

Предполагается, что законодательная база будет сформирована к 1 июля 2026 года, а еще через год, с 1 июля 2027 года, планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.