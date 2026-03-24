Корабль «Прогресс» пристыковался к МКС в ручном режиме

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыковался к Международной космической станции (МКС) в ручном режиме, сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса». Стыковку осуществил космонавт Сергей Кудь-Сверчков. После запуска на корабле не раскрылась одна из антенных систем сближения.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» стартовала с «Прогрессом МС-33» с Байконура в 15:00 мск 22 марта. На борту грузового корабля — около 3 т продовольствия, топлива и расходных материалов.

«Прогресс МС» — автоматический космический корабль, нацеленный на обслуживание орбитальных станций. Его используют для доставки на МКС грузов и корректировки ее орбиты.