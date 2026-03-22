«Роскосмос» подтвердил сообщения NASA о неполадках при полете корабля «Прогресс»

«Роскосмос» подтвердил информацию о неполадках при полете российского космического корабля «Прогресс МС-33». Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе корпорации. Ранее NASA сообщала, что после запуска одна из двух антенн системы автоматической стыковки аппарата с Международной космической станцией (МКС) не работает.

Как отметили в «Роскосмосе», специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к его стыковке с МКС на последнем этапе сближения «в ручном телеоператорном режиме». Стыковку осуществят российские космонавты, находящиеся на МКС, сообщили в корпорации.

Глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко подчеркнул, что ручное сближение кораблей со станцией «регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой».

Беспилотный грузовой космический корабль «Прогресс МС-33», на борту которого находится около трех тонн продовольствия, топлива и расходных материалов, стартовал сегодня с Байконура. На орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-2.1а».

Через несколько часов в NASA сообщили, что одна из двух антенн системы автоматической стыковки корабля, «развернулась не так, как планировалось». В ведомстве отметили, что все остальные системы работают в штатном режиме, и «Прогресс» продолжит движение и подготовку к стыковке, которая запланирована на 16:34 мск 24 марта.