Афганские СМИ сообщили о возобновлении атак со стороны Пакистана

Военные столкновения между Пакистаном и Афганистаном возобновились после окончания праздничного перемирия. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International (AI TV) со ссылкой на источники.

Как сообщается в публикации, пакистанские силы нанесли авиаудар по району Дехдади провинции Балх на севере Афганистана. Пакистан также нанес ракетные удары по провинции Кунар и городу Мазари-Шариф, отметили журналисты.

18 марта Пакистан заявил, что временно останавливает военную операцию против Афганистана на время исламского праздника Ид-уль-Фитр. Перерыв действовал с полуночи 19 марта по полночь 24 марта. В тот же день о приостановке боевых действий объявил Афганистан. Как пакистанские, так и афганские представители отмечали, что решение принято по просьбе Саудовской Аравии, Турции и Катара.

Обострение конфликта между Пакистаном и Афганистаном началось 22 февраля после удара Исламабада по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан». Через несколько дней движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане с 2021 года, начало наступление в приграничных районах Пакистана. В ответ Исламабад объявил об «открытой войне» против талибов.