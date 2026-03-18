Пакистан объявил о приостановке операции против Афганистана на время праздника

Пакистан временно останавливает свою военную операцию против Афганистана в связи с предстоящим исламским праздником Ид-уль-Фитр. Об этом сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети Х.

Глава ведомства отметил, что власти Пакистана приняли решение о приостановке боевых действий по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции. Перерыв будет действовать с полуночи 19 марта по полночь 24 марта, сообщил министр.

«Пакистан делает этот жест доброй воли в соответствии с нормами ислама. Однако в случае любого трансграничного нападения, атаки беспилотника или любого террористического инцидента на территории Пакистана операция «Газаб лил-Хак» (против Афганистана. — “Ъ”) будет немедленно возобновлена с новой силой», — подчеркнул господин Тарар.

Обострение конфликта между Пакистаном и Афганистаном началось 22 февраля после удара Исламабада по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в РФ). Через несколько дней движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане с 2021 года, начало наступление в приграничных районах Пакистана. В ответ Исламабад объявил об «открытой войне» против талибов.