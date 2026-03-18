Афганистан объявил о приостановке операции против Пакистана на время праздника

Афганистан временно приостановил военные действия в отношении Пакистана в связи с исламским праздником Ид аль-Фитр, который пройдет с 19 по 20 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь Афганистана Забихулла Муджахид в социальной сети X.

Господин Муджахид отметил, что решение также принято по просьбе Саудовской Аравии, Турции и Катара. Даты приостановки военной операции пресс-секретарь не уточнил.

Ранее о приостановке военных действий сообщила пакистанская сторона. В преддверии праздника боевые действия со стороны Пакистана будут приостановлены с полуночи 19 марта по полночь 24 марта.

Военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном обострился 22 февраля. Исламабад ударил по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в РФ), после чего движение «Талибан», которое находится у власти в Афганистане, начало наступление в приграничных районах Пакистана.