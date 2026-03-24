«За нарушение таких норм придется заплатить очень высокую цену»

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения (ФЗ №306-ФЗ), согласно которым, например, медицинские отходы класса «Г» (особенно I и II классов опасности) передаются на обращение федеральному оператору. Вводится обязательное лицензирование для операторов, работающих с этими отходами, и необходимость внесения в специальный реестр. Новшество комментирует главный врач медицинского центра «Альфа-Центр Здоровье» в Ростове-на-Дону Алексей Агошков.



«Новые изменения в обращении с медицинскими отходами нельзя назвать кардинальными, поскольку фундаментальные основы обращения остаются прежними. Так, уже с 1 июля 2025 года медотходы класса "А" были приравнены к твердым коммунальным отходам (ТКО). Это логично. Уровень опасности медотходов класса "А" (не инфицированные, эпидемиологически безопасные) соответствует обычному бытовому мусору. А с ним работают региональные операторы системы обращения с отходами.

Предстоящие в сентябре 2026 года изменения предусматривают передачу региоператору медицинских отходов и других классов — "Б" (опасные (инфицированные) отходы), "В" (чрезвычайно опасные (инфекционные) отходы) и "Г" (токсикологически опасные (промышленные, лекарства). Передача медотходов указанных классов специальным операторам (включая регоператоров) потребовалась для ужесточения контроля, предотвращения смешивания опасных отходов с бытовыми и обеспечения их гарантированного обезвреживания. Новое законодательство переводит их из сферы санитарных норм в жесткое природоохранное регулирование.

Национальному оператору в соответствии с новыми правилами предполагается передача отходов класса "Д". Это так называемые радиоактивные отходы. К ним относятся все виды медотходов, содержащие радионуклиды, которые формируются в диагностических или лечебных отделениях поликлиник и больниц.

Передача таких медотходов национальному оператору обязательна из-за их высокой опасности и требований законодательства по обеспечению радиационной безопасности, действующего с 1 июля 2025 года. Отходы передаются специализированной организации, имеющей лицензию, для безопасного обезвреживания и утилизации.

Нельзя утверждать, что и наша клиника, и другие медицинские учреждение Ростовской области имеют серьезные проблемы с утилизацией всех видов медицинских отходов. Как правило, крупные частные и государственные медучреждения работают строго в рамках правого поля и с учетом всех требований к эпидемиологической, радиационной и экологической безопасности. Потому что за нарушение таких норм придется заплатить очень высокую цену: штраф до 10 млн руб., приостановка деятельности медучреждения до 90 суток или уголовное дело в отношении виновных лиц и лишение свободы.

Так что, на мой взгляд, изменения в системе обращения с медотходами предполагают более высокий уровень контроля за федеральным и региональным операторами системы, что можно расценивать как явный положительный эффект от нововведения.

Другой плюс в том, что благодаря нововведениям в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" закрепляются такие понятия как "обращение с медицинскими отходами", "накопление медицинских отходов", "обеззараживание медицинских отходов" и "обезвреживание медицинских отходов". Это исключает неверное понимание и толкование этих понятий.

Для нас плюс в том, что для работы по новым правилам не потребуется глобальных изменений в системе учета, усилении работы по безопасности, инструктажу и обучению сотрудников.

Впрочем, окончательные выводы делать рано. Только поработав в новом формате несколько месяцев, можно будет оценить все плюсы и минусы от нововведения».