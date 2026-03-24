В Ростовской области определили перевозчика для 17 садовых маршрутов

Министерство транспорта Ростовской области заключило контракт с ООО «Самара Авто Газ» на обслуживание 17 садовых маршрутов за 150,3 млн руб. из областного бюджета.

Компания возьмет на себя межмуниципальные направления, связывающие Ростов-на-Дону с 32 садовыми товариществами, включая СНТ «Ветеран», «Содружество», «Комбайностроитель» и «Задонье». Перевозки стартуют по регулируемым тарифам с апреля 2026 года, а общий бюджет на садовые брутто-контракты в регионе составит 250 млн руб.

Губернатор Юрий Слюсарь еще в октябре 2025 года анонсировал переход на контрактную систему для решения проблемы десятков тысяч дачников, которые не могли доехать до своих участков. Регион выделил средства на 24 маршрута к садовым товариществам, а в первом квартале 2026-го закупит 70 новых автобусов по льготному лизингу. Конкурс на эти 17 маршрутов — первый крупный шаг: лот объединил направления вроде №1104 «Ростов (Сельмаш) — СНТ «Ветеран»» и №1112 «Октябрьский — СНТ «Содружество» — Ростов», многие из которых ранее стояли из-за отказа старых перевозчиков.

Подрядчик обеспечит безопасность рейсов, техническое обслуживание подвижного состава, предрейсовые медосмотры водителей и диспетчерское сопровождение. Информация о контракте появилась на портале госзакупок, где указана минимальная цена в 150 млн руб. Однако процесс осложнился: в марте УФАС приостановило конкурс по жалобе ООО «Транспортная компания «Самарское»», которое уже работает на одном из маршрутов и оспаривает условия. Жалоба касается возможных нарушений в документации, но ведомство разблокирует торги после проверки.

Ранее, в январе 2026-го, 13 перевозчиков отказались от садовых направлений, что вынудило власти срочно искать замену. Новые брутто-контракты платят за километраж и рейсы, а не за пассажиров, что стимулирует обновление парка и покрытие убыточных линий. Министр транспорта Алена Беликова подтвердила планы на 18 маршрутов вокруг Ростова и Волгодонска, включая СНТ «Речник» и «Самара». К апрелю автобусы выйдут на линии без перерывов — закон обязывает старых операторов работать до вступления контракта в силу.

Регион масштабирует систему после оптимизации сети в 2026 году, чтобы охватить больше удаленных СНТ. Это решит транспортный коллапс для тысяч жителей, особенно в дачный сезон. Обновленный парк и госфинансирование повысят регулярность рейсов на маршрутах.

