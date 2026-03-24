МВД обещало пока не штрафовать водителей по камерам за отсутствие ОСАГО
В России все еще отсутствует техническая возможность выявлять по камерам автомобили без полисов ОСАГО. Поэтому пока водителей не будут штрафовать таким способом, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции лично выявляют водителей, допускающих указанные нарушения, в том числе повторные, на дорогах. Водитель может предъявлять для проверки копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, либо документ в электронном виде.
«На данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО... Штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не буду»,— прокомментировала госпожа Волк.
В 2024 году было выписано 1,8 млн штрафов за езду без ОСАГО. Данные за 2025 год еще не публиковались. В начале 2026 года в России было заключено почти 55 млн договоров ОСАГО, в 4,6 млн из них не указан номер автомобиля. В России сейчас 31 тыс. дорожных камер. По сведениям «Ъ», донастройка ведомственных баз для нового функционала продлится минимум до октября 2026 года.
17 марта Госдума приняла поправки к КоАП, позволяющие ГИБДД выносить 800-рублевые штрафы с дорожных камер за отсутствие ОСАГО. Автовладельцы будут получать не более одного постановления раз в 24 часа независимо от количества проездов под комплексами. Президент Владимир Путин подписал закон 23 марта.