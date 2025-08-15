В МВД «Ъ» заявили, что пока не проверяют ОСАГО с помощью камер

Пресс-центр МВД в ответе на запрос «Ъ» сообщил, что дорожные камеры для автоматической проверки полисов ОСАГО на данный момент не применяются.

Страховщики добиваются запуска автоматической проверки полисов более десяти лет. Проверять надо каждую машину, это требует серьезных серверных мощностей, из-за чего систему контроля запустить пока не удается. В мае 2025 года президент Владимир Путин поручал правительству, МВД и ЦБ до 1 ноября «принять меры» по подключению комплексов к проверке ОСАГО. В СМИ несколько раз появлялась информация о том, в отдельных регионах страховку камерами якобы уже проверяют. Речь шла, в том числе, о запуске контроля в Новосибирской области с 16 июля.

«Ъ» направил в МВД запрос, в котором, среди прочего, просил уточнить возможную дату начала автоматической проверки. «Иные комментарии полагаем преждевременными»,— сообщили в министерстве внутренних дел. По сведениям «Ъ», донастройка ведомственных баз для нового функционала продлится минимум до октября 2026 года. Штраф за отсутствие полиса достигает 5 тыс. руб. В России сейчас 31 тыс. дорожных камер.

Подробнее о поручении Владимира Путина читайте в материале «Ъ» «ОСАГО берут в объектив».

Иван Буранов