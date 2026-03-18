Госдума разрешила ГИБДД штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер

Госдума во вторник, 17 марта, приняла во втором и третьем чтениях поправки к КоАП, позволяющие ГИБДД выносить 800-рублевые штрафы с дорожных камер за отсутствие ОСАГО. Автовладельцы будут получать не более одного постановления раз в 24 часа независимо от количества проездов под комплексами.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования, однако применение камер для фиксации нового состава правонарушений начнется после того, как МВД доработает информационную систему «Паутина». Это произойдет ориентировочно в конце 2026 года. Глава «Национальной страховой информационной системы» (в ней хранятся данные обо всех полисах) Николай Галушин заявил о готовности АИС страхования к обмену сведениями с МВД. «Сервис по выгрузке данных для ГИБДД был готов еще в конце 2025 года,— сказал он.— Теперь нам нужно, чтобы была готовность со стороны ГИБДД и МВД эти данные забирать».

В 2024 году сотрудники полиции при дорожном надзоре оформили 1,8 млн штрафов по ст. 12.37 КоАП, данных за 2025 год еще не публиковалось. В начале 2026 года в РФ было заключено почти 55 млн договоров ОСАГО, из них в 4,6 млн отсутствует информация о номере автомобиля. 8–10% автовладельцев, по оценкам Российского союза автостраховщиков, ездят без страховки.

«Мы рассчитываем, что эта мера (принятие поправок к КоАП.— “Ъ”) окажет благоприятное влияние на ситуацию на дорогах в целом,— заявил президент союза Евгений Уфимцев.— Ведь проблема "бесполисников" бьет по добросовестным автовладельцам. Потому что контроля нет, и у человека, который едет, нет гарантии, что он получит возмещение при ДТП».

