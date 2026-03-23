Путин подписал закон о штрафах за езду без ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ГИБДД штрафовать водителей за езду без ОСАГО не более одного раза в сутки. Штраф составит 800 руб., нарушения будут фиксироваться с помощью дорожных камер.

Если камеры несколько раз за сутки зафиксируют автомобиль с водителем без ОСАГО, административная ответственность наступит только за первый случай. Закон вступает в силу со дня опубликования. При этом сотрудники ГИБДД начнут использовать камеры для фиксации нарушения после того, как МВД доработает информационную систему «Паутина», то есть примерно в конце 2026 года.

В 2024 году было выписано 1,8 млн штрафов за езду без ОСАГО. Данные за 2025 год еще не публиковались. В начале 2026 года в России было заключено почти 55 млн договоров ОСАГО, в 4,6 млн из них не указан номер автомобиля. По оценкам Российского союза автостраховщиков, 8–10% автовладельцев ездят без страховки.