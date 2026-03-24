Ставропольские ученые объяснили кратный рост зарплат в рабочих специальностях

Российский рынок труда меняет правила: высококвалифицированные рабочие специальности теперь приносят доходы, которые в 2–4 раза превышают медианную зарплату по стране. причины такой аномалии объяснили ученые СКФУ, сообщает пресс-служба университета.

По данным платформы HH.ru, средняя зарплата по России достигла 81 310 руб., а в Ставропольском крае — 65 000 руб.; сварщики в регионе зарабатывают до 275 000 руб., автомаляры — 181 596 руб., монолитчики — 163 000 руб., а сварщики по России — от 267 000 до 300 000 руб. Доцент кафедры государственного управления и экономики труда СКФУ Оксана Мухорьянова объясняет этот тренд фундаментальной трансформацией рынка, где приоритет «белых воротничков» уступает востребованности специалистов реального сектора и обладателей редких цифровых навыков.

Дефицит кадров стал главным двигателем роста зарплат. Аналитики отмечают, что в 2026 году прибавки сосредоточились в дефицитных профессиях: сварщики, токари высокого разряда, крановщики, операторы спецтехники и инженеры-строители получают больше из-за нехватки специалистов с высокой ответственностью за результат. В 2025 году зарплаты рабочих выросли на 11% (до 101,2 тыс. руб.), в производстве — на 13% (до 100,3 тыс. руб.), опережая общий рост рынка на 9% (до 80 тыс. рублей). Индекс вакансий в 2025-м держался на уровне 3,0–3,9, сигнализируя о дефиците соискателей; страна недополучила 1–4,8 млн работников, особенно в ключевых отраслях.

Региональные особенности усиливают картину. В Ставрополье средняя зарплата за январь–август 2025 года составила 61 457 руб. с ростом более 20% в энергообеспечении и водоснабжении, хотя в других сферах динамика слабая или отрицательная. Платформы отмечают тренд: профессионализм и навыки в реальном секторе определяют доходы на фоне трансформации рынка.

Эксперты прогнозируют усугубление этой аномалии на рынке. Реальная зарплата в 2026 году вырастет на 2,7–3,8%, доходы населения — на 1–2% за счет повышения МРОТ на 20% для 4,5 млн работников и роста производительности труда через автоматизацию и обучение. Дефицит сохраняется в массовых наймах — торговле, медицине, — где навыки соискателей не поспевают за спросом. Работодатели тратят на удержание ключевых кадров, высвобождая средства из рутинных операций.

