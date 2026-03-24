Ростовская область заняла второе место по агроэкспорту в России

Ростовская область планирует увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта и нарастить поставки продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По данным властей, по итогам 2025 года область занимает второе место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта в Южном федеральном округе с долей 39,7% и 41,1% соответственно. Торговые операции велись со 143 странами, включая экспортные поставки в 117 государств.

Основными торговыми партнерами донского региона стали Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран и Беларусь. В географической структуре внешней торговли лидирует Азия — 69,4%, далее следуют Африка — 15,4%, СНГ — 10,8%, Европа — 3,6%.

Товарная структура экспорта области преимущественно представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем — 66%, минеральными продуктами — 17,2%, машинами, оборудованием и транспортными средствами — 9,9%. За прошедший год экспорт машиностроительной продукции увеличился на 51%, химической продукции — на 8,7%.

«Министерство экономики и предприятия области делают ставку на развитие отношений со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона в соответствии с новой внешнеполитической повесткой развития», — отметил министр экономического развития региона Павел Павлов. По его словам, доля азиатских стран за год выросла на 2,4%, СНГ — на 2,2%.

В сообщении также отмечается, что Ростовская область перевыполнила план мероприятий федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Российский экспортный центр высоко оценил вклад региона в развитие экспортного потенциала и рассматривает область как стратегического партнера.

Константин Соловьев