«Единая Россия» формирует составы

За первую неделю сбора заявок на праймериз «Единой России» (ЕР) о желании переизбраться в Госдуму заявили уже почти два десятка действующих парламентариев — от певца Дениса Майданова до блюстителя нравственности Виталия Милонова. По данным “Ъ”, накануне старта заявочной кампании в партии неожиданно отменили собственное новое правило, запрещавшее кандидатам в кандидаты «забивать» места и в округе, и по списку. Как выяснилось, оно мешает «паровозам» — ресурсным одномандатникам, которые потом одновременно баллотируются в головной части региональных групп.

Вечером 17 марта “Ъ” насчитал на сайте предварительного голосования ЕР 14 заявок от действующих депутатов Госдумы. Еще несколько человек анонсировали выдвижение в соцсетях — например, заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Большинство депутатов хотят баллотироваться на своих нынешних территориях: подмосковные одномандатники Денис Майданов и Геннадий Панин — в Одинцовском и Орехово-Зуевском округах, уральские Андрей Альшевских и Максим Иванов — в Свердловском и Асбестовском, кубанский Сергей Алтухов — в Черноморском (ранее — Туапсинский). Вновь пройти по региональным спискам ЕР рассчитывают Виктор Пинский (Приморье) и Рима Баталова (Башкирия), а также Руслан Лечхаджиев и Ахмед Догаев (Чечня).

В Астраханской области ожидается рокировка: первый зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль, избравшийся пять лет назад как «списочник», на этот раз будет претендовать на мандат по Астраханскому округу, а занимающий его член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Ринат Аюпов пойдет в группе. В Хабаровском крае «списочник» Максим Иванов заявился на Комсомольский округ, который сейчас представляет одномандатник Павел Симигин. Наконец, председатель комитета по просвещению Ирина Белых, судя по всему, уступит свой столичный Ховринский округ: в новый созыв она готовится баллотироваться по списку в Москве.

Интересно, что лидер столичной ячейки ЕР, вице-спикер Госдумы Петр Толстой будет принимать участие в праймериз сразу и по Люблинскому округу, который он сейчас представляет, и вместе с госпожой Белых — по списку, хотя накануне старта кампании в оргкомитете праймериз говорили, что такая возможность в этом году отсутствует. «Каждый кандидат при регистрации для участия в предварительном голосовании должен для себя определить, хочет ли он избираться по одномандатному избирательному округу либо по списку. Совмещение не будет допускаться»,— говорил сенатор Сергей Перминов на заседании оргкомитета праймериз 3 марта.

Уже через несколько дней в положение о предварительном голосовании были внесены изменения, согласно которым на думский уровень выборов новое правило не распространяется, рассказал “Ъ” источник в партии. В пресс-службе ЕР “Ъ” подтвердили, что желающие стать кандидатом в нижнюю палату действительно могут претендовать одновременно и на место в округе, и на место в списке. «Привели (положение.— “Ъ”) в соответствие с законодательством»,— объяснили там. При этом на региональном и муниципальном уровнях ограничение все-таки сохранится, добавили в пресс-службе.

Источник в руководстве партии пояснил, что это правило оказалось неудобным для статусных единороссов, которые помимо продления собственного мандата в округе традиционно «тащат» региональные списки — так называемых паровозов. По его словам, генсовет ЕР может поставить их во главе списков в обход праймериз, однако так «паровозами» обычно становятся губернаторы, которые на мандат не претендуют в принципе. Для депутатов же поддержка на праймериз — дело принципиальное, добавил собеседник “Ъ”. Один из членов оргкомитета праймериз пояснил “Ъ”, что вводимое ограничение было в первую очередь направлено на региональный уровень, «чтобы не распылять средства и ресурсы». Однако на думском уровне в итоге могла «образовываться коллизия», допустил он.

Напомним, на выборах в 2021 году Петр Толстой уже выступал в роли «паровоза»: он занимал третью строчку в столичной территориальной группе после мэра Сергея Собянина и главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко. Первые два кандидата тогда от мандатов отказались, а господин Толстой переизбрался по округу. Аналогичным образом вторую строчку в подмосковной группе занимал Вячеслав Фетисов, переизбравшийся в Подольском округе. Ранее «Ведомости» сообщали, что на этот раз Петр Толстой может занять в столичном списке первую строчку.

Андрей Прах