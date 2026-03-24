Песков прокомментировал сообщения о переносе изменения бюджетного правила

Власти России прорабатывают вопрос изменения бюджетного правила, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию Reuters о том, что правительство России отложило изменение бюджетного правила из-за роста мировых цен на энергоносители.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это прерогатива правительства, вопросы затрагиваются на совещаниях правительства с президентом, эти вопросы сейчас находятся в проработке»,— сказал господин Песков на брифинге.

Reuters со ссылкой на источники утверждало, что российские власти оставят цену отсечения на нефть по бюджетному правилу неизменной в 2026 году. Сейчас она составляет $60 за баррель. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть превысили $100 за баррель. До этого они были на уровне $70 за баррель.

Снижение цены отсечения на нефть по бюджетному правилу анонсировал министр финансов России Антон Силуанов. Из-за этого Минфин решил не проводить операции по покупке и продаже на валютном рынке в марте. К 2030 году цену отсечения на нефть планируется снизить до $55 за баррель. Сумма доходов, превышающая цену отсечения, откладывается в Фонд национального благосостояния.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин взял за правило».