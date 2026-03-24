В Ростовской области за год помиловали одного осужденного

В 2025 году комиссия по вопросам помилования в Ростовской области дала 13 заключений о целесообразности применения акта помилования, но только один человек помилован президентом РФ. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Всего было рассмотрено 52 ходатайства о помиловании. В числе обратившихся в 2025 году 20 мужчин и 31 женщина, 38 из них совершили преступления впервые, 14 ранее судимы, 12 на момент совершения преступлений имели погашенные судимости»,— говорится в отчете комиссии.

