Минобороны России сообщило о взятии Песчаного в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Об этом заявило российское Минобороны.

Село заняли подразделения группировки войск «Север», указано в сообщении ведомства в Telegram-канале. 2 марта Минобороны отчитывалось о взятии под контроль населенного пункта Круглое в Харьковской области.

16 марта начальник Генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российская армия создает в Харьковской области «полосы безопасности».