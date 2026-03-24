Минобороны России сообщило о взятии Песчаного в Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Об этом заявило российское Минобороны.
Село заняли подразделения группировки войск «Север», указано в сообщении ведомства в Telegram-канале. 2 марта Минобороны отчитывалось о взятии под контроль населенного пункта Круглое в Харьковской области.
16 марта начальник Генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российская армия создает в Харьковской области «полосы безопасности».