Герасимов сообщил о создании полос безопасности в зоне СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Юг». По его словам, российская армия продолжает создавать полосы безопасности в Харьковской области, а также в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Группировка войск «Центр» завершает взятие под контроль населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, а также продолжаются бои за Белицкое, заявил господин Герасимов. «Соединения и воинские части группировки развивают наступление в направлении Доброполья»,— сказал он. Кроме того, идут боевые действия за Новопавловку и Новоподгородное.

Военнослужащие группировки «Днепр» продолжают уличные бои в Орехове. Группировка «Запад» завершает взятие Александровки. Более 85% Новоосиново на восточном берегу Оскола находится под контролем российской армии, добавил Валерий Герасимов.