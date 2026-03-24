Первый с начала эскалации танкер с иракской нефтью пересек Ормузский пролив

Через Ормузский пролив прошел танкер, перевозивший 2 млн т иракской нефти. Он стал первым судном, загруженным сырьем из Ирана при пересечении коридора с начала военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает Bloomberg.

Речь идет о танкере Omega Trader японской компании Mitsui OSK Lines Ltd. Более десяти дней его местоположение определялось в Персидском заливе. В последние несколько дней он «подавал сигналы о приближении к Мумбаи», показывают данные систем, отслеживающих перемещения судов.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Транзит через пролив может занять около 14 часов, писало Bloomberg. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран перекрыл движение по проливу и атакует танкеры, пытающиеся пройти морской коридор. 22 марта Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива.

