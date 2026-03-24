В 2026 году планируется начать строительство кампуса «Меркурий» в Рыбинске

Строительство кампуса «Меркурий» на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева планируют начать в 2026 году. Об этом на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи сообщил замминистра социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Александр Еремин.

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Мы получили положительное решение госэкспертизы. Правительственная комиссия приняла решение о вхождении нашего проекта в государственную программу "Строительство". И в 26-м году намерены выйти уже на стройплощадку»,— сказал господин Еремин.

Согласно представленной в презентации информации, объем финансирования первого этапа проекта составляет 19,6 млрд руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что первый этап включает в себя строительство многофункционального культурно-просветительского центра, центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, ФОКа с бассейном, общежития на 1200 мест и газовой котельной, а также реконструкцию главного корпуса вуза на улице Пушкина. Во второй этап входит реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова.

Кампус будут строить в границах квартала, ограниченного улицами Плеханова, Пушкина, Радищева, Бородулина, Карякинской и Румянцевской.

Алла Чижова