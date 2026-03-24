При взрыве в доме в Севастополе погибла певчая Татианинского храма

Погибшей при взрыве в многоквартирном доме в Севастополе оказалась певчая Татианинского храма при СевГУ Ольга Родикова. Четыре ее дочери пострадали, сын числится без вести пропавшим. Об этом сообщается на странице храма во «ВКонтакте».

Взрыв произошел вечером 23 марта в квартире на первом этаже. Были повреждены конструкции здания. По предварительным данным, 10 квартир выгорели. Ранения получили 12 человек, в том числе трое детей. СКР расследует дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Версию взрыва бытового газа власти исключили. Точную причину взрыва пока устанавливают.