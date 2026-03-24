В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 человек

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 130 БПЛА и 35 боеприпасов. Были ранены 12 человек. Повреждения получили 18 домов и 30 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали три человека. Они продолжают лечение дома. Была повреждена «Газель». В населенном пункте также пострадал соцобъект. Вследствие атак БПЛА в поселке Майском повреждена крыша дома, в поселке Политотдельском — инфраструктурный объект, в селе Бессоновка — четыре автомобиля на территории предприятия. В селе Николаевка пострадали хозпостройки, легковой автомобиль, гараж и инфраструктурный объект, в селе Черемошное — грузовик. Суммарно муниципалитет подвергся атакам 28 БПЛА.

В Борисовском округе в селе Грузское из-за атаки дрона на территории предприятия ранены два мирных жителя. В городскую больницу №2 Белгорода обратилась пострадавшая с минно-взрывной травмой. Она находится на амбулаторном лечении. Второй пострадавший будет лечиться в том же медицинском учреждении. В поселке Борисовка из-за детонации дрона повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля. Всего муниципалитет атаковали посредством трех БПЛА.

По Грайворонскому округу выпустили 25 беспилотников и восемь боеприпасов. В селе Замостье в результате атаки беспилотника на автомобиль ранен мирный житель. Он продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. В населенном пункте также получили разрушения два частных дома, гараж и автомобиль. Загорелась крыша административного здания — пожар потушен. От ударов беспилотников в городе Грайвороне пострадали два частных дома, хозпостройка и легковой автомобиль, в селе Дорогощь — частный дом и линия электропередачи, в селе Замостье — три автомобиля и столько же частных домов. В селе Смородино поврежден частный дом.

ВСУ атаковали Ракитянский округ восемью БПЛА. В поселке Ракитное вследствие атаки дрона на дом получили ранения четыре сотрудника МЧС. Один из пострадавших получает медицинскую помощь в городской больнице №2 Белгорода, остальных отпустили на амбулаторное лечение. От ударов дронов в населенном пункте были повреждены пять частных домов и два автомобиля.

Шебекинский округ подвергся ударам с помощью 19 БПЛА. В селе Нежеголь дрон атаковал легковой автомобиль — пострадали двое. Одна из раненых находится в Шебекинской центральной районной больнице, второй проходит амбулаторное лечение. Машина повреждена. В городе Шебекино пострадали здание на территории предприятия и частный дом. Еще один дрон атаковал стоянку предприятия — повреждены четыре легковых автомобиля. В селе Архангельское пострадал частный дом, в селе Новая Таволжанка — два автомобиля.

За выходные в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погибли четыре человека, еще пятеро мирных жителей пострадали. Разрушения получили 38 жилых помещений и 23 транспортных средства.

Кабира Гасанова