Еще девять человек пострадали от атак украинских дронов в Белгородской области

В результате ударов беспилотников ВСУ по пяти муниципалитетам Белгородской области пострадали девять человек, включая четверых сотрудников МЧС. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Основной удар пришелся на Ракитянский округ. Ранее сообщалось об одном сотруднике пожарного расчета в поселке Ракитное, получившем ранения при повторной атаке БПЛА на месте тушения пожара. По уточненным данным, количество пострадавших спасателей увеличилось до четырех. В городской больнице №2 Белгорода у троих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания помощи они направлены на амбулаторное лечение. Информация о состоянии первого пожарного не уточняется.

В поселке Ракитное из-за атак БПЛА также повреждены четыре частных дома и два автомобиля.

В Шебекинском округе дрон атаковал машину в селе Нежеголь. В результате пострадали два человека, их доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. У мужчины диагностирована баротравма, у женщины, находившейся рядом с транспортом в момент удара,— слепое осколочное ранение и перелом ноги. Пациента отправили на амбулаторное лечение, мирная жительница госпитализирована. Автомобиль нуждается в ремонте.

В городе Шебекино в результате атак дронов повреждены фасад и кровля здания промышленного предприятия, а также крыша частного дома. В селе Архангельское разрушения получили забор и хозпостройка, в селе Новая Таволжанка — два автомобиля.

В Белгородском округе под удар ВСУ попали несколько населенных пунктов. В селе Николаевка повреждены кровля хозпостройки, легковой автомобиль и гараж. В селе Красный Октябрь беспилотник пробил крышу соцобъекта. В селе Бессоновка вследствие детонации FPV-дрона пострадали четыре машины на территории предприятия. В поселке Политотдельский поврежден объект инфраструктуры.

Разрушения гражданской и коммерческой инфраструктуры также зафиксированы в Грайворонском и Борисовском округах. В Грайвороне повреждены два частных дома, хозпостройка и легковой автомобиль, в селах округа — выбиты окна и посечены заборы. В Борисовке вследствие детонации дрона пострадали коммерческий объект и четыре автомобиля.

Алина Морозова