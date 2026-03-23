Четыре человека погибли и семеро ранены при обстрелах Черноземья на выходных

За минувшие выходные атакам ВСУ подверглись Белгородская, Воронежская и Курская области. В Минобороны уточнили, что над первым регионом сбили не менее десяти БПЛА, над третьим — не менее восьми. Уточнений по Воронежской области не опубликовано. Согласно сообщениям местных властей, в результате украинских ударов четыре человека погибли и семь пострадали.

В Белгородской области за прошедшие выходные погибли четыре человека. Еще пятеро мирных жителей пострадали. Разрушения получили 38 жилых помещений и 23 транспортных средства. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпустили не менее 229 беспилотников всех типов и 18 боеприпасов.

В Курской области, как сообщил губернатор Александр Хинштейн, за 21–22 марта при атаках со стороны Украины были ранены два человека. Повреждения установлены в квартире и подъезде МКД, двух частных домах, шести машинах и сарае. Также была нарушена линия электропередачи. За два дня над регионом сбили как минимум 131 беспилотник. Также зарегистрировано шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА и 94 артиллерийских обстрела.

По сообщениям губернатора Воронежской области Александра Гусева, за выходные над регионом был сбит один дрон. Пострадавших и разрушений нет.

В Липецкой области 21–22 марта объявлялись угроза атаки БПЛА и воздушная угроза, в Орловской — ракетная опасность.

За прошлые выходные при обстрелах Черноземья пострадали 20 мирных жителей. Большая часть раненых традиционно была установлена в Белгородской области.

Алина Морозова