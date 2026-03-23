Пять человек пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия одной из сегодняшних атак ВСУ в Белгородской области

Последствия одной из сегодняшних атак ВСУ в Белгородской области

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Три мирных жителя получили ранения из-за атаки БПЛА по автомобилю на территории предприятия. У двоих мужчин диагностировали баротравму, у еще одного — осколочное ранение ноги. Их отправили в горбольницу №2 в облцентре. На месте атаки повреждена «Газель».

В поселке Ракитное Ракитянского округа от удара беспилотника загорелся частный дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить пожар. В это время еще один беспилотник атаковал здание, из-за чего сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой отправила его в ту же больницу.

В селе Грузское Борисовского округа вследствие детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина. В Борисовской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и множественные поверхностные раны рук и лица. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 в облцентре.

Также в Белгороде в результате отражения атаки БПЛА повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

За прошедшие выходные в результате ударов ВСУ в Черноземье четыре человека погибли и семеро были ранены.

Алина Морозова