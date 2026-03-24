Власти России на месяц ограничили экспорт аммиачной селитры

Министерство сельского хозяйства России ограничило экспорт аммиачной селитры с 21 марта по 21 апреля. Действие экспортных лицензий приостановлено. Исключение — поставки по межправительственным соглашениям, сообщила пресс-служба ведомства.

Аммиачная селитра — азотное минеральное удобрение. Она используется для стимуляции роста посевов, повышения урожайности, улучшения иммунитета растений.

В условиях роста спроса приостановка поставок селитры позволит «удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и обеспечить их бесперебойное проведение», отметили в пресс-службе.

В конце февраля сообщалось о временной приостановке работы завода «Дорогобуж» (входит в «Акрон») в Смоленской области. Этот завод обеспечивает около 11% производства аммиачной селитры в стране.

Россия — один из мировых лидеров по производству и экспорту аммиачной селитры. В число крупных игроков на рынке входят отечественные «Уралхим», «Акрон», «ЕвроХим» и «СДС-Азот». За 2025 год, по словам главы РАПУ Андрея Гурьева, российский экспорт минеральных удобрений достиг рекордных 45 млн т. Доля страны в мировом экспорте удобрений составляет 18%.

Экспорт азотных и сложных удобрений из России ограничен квотами с 1 декабря 2021 года. Квота на вывоз аммиачной селитры с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026-го утверждена в объеме 2,6 млн т.