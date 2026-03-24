Экс-главе новосибирской вневедомственной охраны дали 2,5 года за коррупцию

В Новосибирске сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова. Экс-силовика признали виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и приговорили к 2,5 года колонии общего режима и штрафу 1,4 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

По версии следствия, в апреле 2025 года начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии вымогал у руководителя отдела ТЦ «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) стройматериалы на 300 тыс. руб., взамен он обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности объекта. В качестве взятки в деле фигурируют арматура, краска, террасная доска, вагонка, которые полковник использовал для благоустройства дачи.

27 мая прошлого года силовика задержали сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области. Сначала он был отстранен от должности начальника регионального управления вневедомственной охраны, которую занимал с 2017 года, а затем уволен.

Илья Николаев