Белгородцев призвали при звуках сирен сразу смотреть в Max

Отсутствие функции push-уведомлений в каналах мессенджера Max — «безусловно, главная на сегодняшний день проблема» по теме связи в приграничных регионах. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне белгородцы пожаловались главе региона на то, что во время ракетных и беспилотных атак из Max не приходят уведомления, хотя пользователи подписались на информационные каналы властей. Чиновник в ответ объяснил, что через национальный мессенджер «невозможно обеспечить push-уведомления», так как «программное обеспечение выходит там на иностранных производителей».

Вячеслав Гладков считает, что проблему с информированием сами жители могут решить, если будут инициативно заглядывать в Max.

«Поэтому предложение — перейти на новый алгоритм... Включается сирена оповещения об атаках БПЛА, звуковая сирена на улицах — мы с вами должны войти в каналы оповещения, они все работают в национальном мессенджере Max, и следить за углом атаки беспилотного летательного аппарата...» — написал губернатор.

Он допустил, что предложенный алгоритм может показаться неудобным, но заверил, что власти прикладывают все усилия, чтобы «ответить на все вызовы». Глава региона напомнил, что белгородцам по-прежнему доступно оповещение по телевизору и радио.

На прошлой неделе губернатор рассказал о проблеме с отключением мобильного интернета в регионе. На прямой линии с жителями он согласился, что отсутствие связи в приграничных районах «достаточно часто» приводит к гибели людей, ранениям и разрушениям.