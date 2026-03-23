Белгородский губернатор Гладков объяснил отсутствие пуш-уведомлений в Max

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос местной жительницы об отсутствии оповещений о ракетной опасности в Max, заявил, что через мессенджер «невозможно обеспечить пуш-уведомления»: «Потому что программное обеспечение выходит там на иностранных производителей. Это противоречит всему подходу».

По словам главы региона, отсутствие своевременных оповещений белгородцев об оперативной обстановке — «одна из самых тяжелых проблем, которые волнуют все приграничье». «Вся система оповещений у нас выстроена на пуш-уведомлениях, которые поступают при ракетной опасности или атаках БПЛА. Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей»,— отметил губернатор.

Господин Гладков затруднился спрогнозировать сроки, в течение которых проблема с пуш-уведомлениями в Max будет решена. Он добавил, что на этой неделе планирует поездку в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с федеральными властями.

Также белгородский губернатор в ответ на вопрос другой жительницы о перебоях в работе мобильного интернета пояснил, что власти собираются установить на всех новых остановках в Белгороде сеть бесплатного Wi-Fi. В дальнейшем хот-споты могут появиться в парковых зонах и на площадях облцентра. Аналогичную инициативу в середине прошлой неделе реализовали в Тамбовской области, в то время как власти Воронежской области отказались от развития публичной сети Wi-FI.

Сегодня на заседании облправительства Вячеслав Гладков заявил, что мессенджер Max работает в Белгородской области «не в полном объеме» и поручил наладить его работу.

Егор Якимов