Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону планируется смягчить налоговую ставку для обрабатывающих производств

Власти Ростовской области рассматривают возможность введения льготной ставки по УСН для предприятий малого и среднего бизнеса, которые занимаются обрабатывающим производством. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, введение льготной ставки 10% по УСН с базы «доходы-расходы» может коснуться предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков, табачных и текстильных изделий, а также одежды, полиграфической продукции и других.

Наталья Шинкарева

