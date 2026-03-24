На Дону планируется смягчить налоговую ставку для обрабатывающих производств
Власти Ростовской области рассматривают возможность введения льготной ставки по УСН для предприятий малого и среднего бизнеса, которые занимаются обрабатывающим производством. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.
Как уточняется в сообщении, введение льготной ставки 10% по УСН с базы «доходы-расходы» может коснуться предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков, табачных и текстильных изделий, а также одежды, полиграфической продукции и других.