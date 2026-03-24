Продажи новостроек в Сочи снизились на 29%

Продажи новостроек в курортных городах Краснодарского края снизились на треть в январе—феврале 2026 года из-за высоких цен и ограничительных мер. Снижение спроса на квартиры и апартаменты на курортах Краснодарского края сейчас более выражено, чем в среднем по рынку. Покупатели переключились на более дешевую недвижимость в Крыму, пишет «Ъ».

Количество сделок на первичном рынке Сочи в январе—феврале снизилось на 29,2% год к году, в Анапе — на 38,5%. Было продано 179 квартир и апартаментов в Сочи общей площадью 83,6 тыс. кв. м. В Анапе зарегистрировали 118 сделок, совокупная площадь составила 5,1 тыс. кв. м.

По данным ЦИАН, падение продаж на первичном рынке Сочи за первые два месяца года достигло 30% в годовом выражении и 81% к среднемесячным показателям за два года. Директор компании «Этажи» в Сочи Павел Быков отметил, что количество заявок на покупку уменьшилось на 35–40% год к году.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Сочи составила 588,9 тыс. руб. — на 13,8% меньше год к году. В Анапе цена выросла на 4,4%, до 338 тыс. руб. за квадратный метр.

Часть потенциальных покупателей курортной недвижимости переориентировалась на Крым. Жилье в Крыму существенно дешевле: средняя стоимость новостроек на полуострове составила 209,5 тыс. руб. за кв. м, тогда как в Сочи — 588,9 тыс. руб. за кв. м. На полуострове в январе—феврале заключили 1,99 тыс. сделок в новостройках общей площадью 83,6 тыс. кв. м — это больше год к году на 14,1 и 16% соответственно. В Севастополе количество сделок возросло на 32,9%, до 190, проданной площади — на 25,1%, до 7,4 тыс. кв. м.