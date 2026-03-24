Курорты отдыхают от сделок

Спрос на недвижимость в курортных городах Краснодарского края сократился примерно на треть. Количество сделок на первичном рынке Сочи в январе—феврале снизилось на 29,2% год к году, Анапы — на 38,5%. Это связано с ограничительными мерами и чрезмерно высокой стоимостью предложения. Часть покупателей переориентировались на Крым, где количество сделок увеличилось на 14,1% год к году.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В январе—феврале на первичном рынке Сочи было продано 179 квартир и апартаментов общей площадью 83,6 тыс. кв. м, подсчитали в Dataflat.ru. Значения снизились год к году на 29,2% и 28,5% соответственно. В Анапе количество зарегистрированных сделок в январе—феврале сократилось на 38,5% год к году, до 118, а совокупная площадь проданной недвижимости — на 33,8%, до 5,1 тыс. кв. м.

В ЦИАН зафиксировали снижение продаж на первичном рынке Сочи за первые два месяца 2026 года на 30% год к году и на 81% к среднемесячным значениям за два года. Директор компании «Этажи» в Сочи Павел Быков говорит, что количество заявок на покупку уменьшилось на 35–40% год к году.

Снижение спроса на квартиры и апартаменты на курортах Краснодарского края сейчас более выраженное, чем в среднем по рынку.

По данным Dataflat.ru, совокупный объем продаж квартир и апартаментов в новостройках России в феврале сократился на 13,1% год к году, до 35,9 тыс. сделок. CEO Dataflat.ru Александр Пыпин отмечает, что Сочи ориентирован на покупателей, приобретающих жилье для краткосрочных визитов. Но из-за мер безопасности и частых ограничений на работу аэропорта связь города с остальной частью страны стала менее стабильной. Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов называет тенденцию к снижению спроса на новостройки в Сочи долгосрочной из-за несбалансированности соотношения цены и качества. Для тех, кто рассматривал город для инвестиций в дорогую недвижимость, интереснее стали варианты на элитном рынке Москвы или Санкт-Петербурга, считает он.

Согласно Dataflat.ru, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Сочи в январе—феврале составила 588,9 тыс. руб., на 13,8% меньше год к году. В Анапе значение выросло на 4,4%, до 338 тыс. руб. за 1 кв. м. Партнер NF Group Ольга Широкова называет рынок Сочи перегретым. Павел Быков говорит, что сделки в прибрежных городах Черного моря сейчас активно заключаются только с квартирами и апартаментами, предполагающие дисконт 15–20% от цен прошлого года.

Часть потенциальных покупателей курортной недвижимости в России могли переориентироваться на Крым.

По данным Dataflat.ru, в январе—феврале на полуострове было заключено 1,99 тыс. сделок в новостройках, общая площадь реализованной недвижимости составила 83,6 тыс. кв. м — это больше год к году соответственно на 14,1% и 16%. В Севастополе количество сделок возросло на 32,9% год к году, до 190, проданной площади — на 25,1%, до 7,4 тыс. кв. м.

Жилье в Крыму существенно дешевле, чем в Сочи и Анапе. Согласно Dataflat.ru, в январе—феврале средняя стоимость новостроек на полуострове составила 209,5 тыс. руб. за 1 кв. м, сократившись год к году на 6,9%. В Севастополе значение увеличилось на 5,6%, до 192,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В Крым выходят федеральные застройщики, и качество лотов повышается, говорит директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова. Она обращает внимание, что объем экспозиции на первичном рынке региона за год увеличился на 42%.

Господин Пыпин, впрочем, не считает Крым конкурентном Сочи. Жилье в Крыму, по его словам, все же чаще приобретают для переезда.

Алексей Попов сомневается, что спрос на недвижимость в Сочи восстановится до снятия ограничений. Но резкого снижения цен здесь пока стремятся избежать. По его мнению, потенциальные покупатели курортной недвижимости в Сочи могли переориентироваться на зарубежные рынки. Руководитель проекта «Сады морей» Олег Сакадин считает, что в переоцененных проектах на первичном и вторичном рынках речь скорее пойдет о стагнации или мягкой коррекции. Но средние значения, по его мнению, будут поддерживать дефицит земли, ограниченный объем строительства и сохраняющаяся статусность локации. В Анапе, по мнению эксперта, цены на жилье могут даже немного вырасти.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова