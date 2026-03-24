Из проверенных источников

Производитель минеральной воды под брендом «Новотерская» АО «Кавминводы» в 2026 году планирует увеличить производство на 18–19%, в том числе за счет запуска новой производственной линии и открытия скважины. Рост производства заложил и «Холдинг Аква». Производители рассчитывают на дополнительный спрос, но темпы его роста могут быть ограничены: население переходит к сберегательной модели, а себестоимость разлива минеральной воды растет.

АО «Кавминводы» в 2026 году может увеличить совокупный объем производства на 18–19%, до 85,4 млн бутылок, рассказали “Ъ” в компании. Существенный рост выпуска обеспечит в том числе запуск новой производственной линии, мощность которой к концу года достигнет 6 млн бутылок в месяц. В нее компания инвестировала 380 млн руб.

АО «Кавминводы» существует с 1995 года. Выпускает природную минеральную воду «Новотерская целебная» и питьевую воду «Новотерская». На конец 2024 года, сказано в отчетности, по более чем 20% акций общества владели Марина и Сергей Олещук, Елена Дмитриева и Надежда Шкарина. По итогам 2024 года компания сократила выручку в 2,8 раза год к году, до 444,18 млн руб., чистый убыток составил 25 млн руб. против прибыли в 158 млн руб. годом ранее.

Новую линию разлива АО «Кавминводы» запустило в свете открытия новой скважины для «Новотерской» на юго-западном склоне горы Бештау в Ставропольском крае. Решение, по словам представителя компании, было принято в связи с ростом спроса в России на минеральную воду.

АО «Кавминводы» не единственный заметный производитель, который в 2026 году планирует нарастить мощности. В «Холдинге Аква» (бренды «Нарзан», «Ессентуки №4», «Ессентуки №17», «Архыз» и проч.) “Ъ” пояснили, что на второй квартал года намечен запуск дополнительной линии в Ессентуках, который увеличит производительность отдельной площадки в три с половиной раза. В компании считают, что интерес к минеральной воде сейчас растет быстрее, чем к обычной питьевой.

По итогам 2025 года объем производства упакованной воды в России вырос на 1,04%, до 13,58 млрд литров, сообщали в ННЦК со ссылкой на ГИС МТ «Честный знак». В четвертом квартале 2025 года в России активно работали 1,57 тыс. производителей упакованной воды, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Согласно NTech, в натуральном выражении продажи в категории «вода» в российской рознице в 2025 году выросли на 2% год к году, в денежном — на 16%. Наиболее востребованными у потребителей брендами аналитики называют «Святой источник», «Горячий ключ» и «Шишкин лес».

Гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева замечает, что рынок упакованной воды долго рос быстрее напитков в целом. Но в 2025 году темпы, по ее словам, немного замедлились. Оптимизм относительно 2026 года эксперт называет сдержанным. Реализуются, по словам госпожи Андреевой, в основном проекты, анонсированные ранее. С новыми инициативами дело хуже. «Глобально все производители воды стоят перед проблемой сохранения финансовой эффективности»,— говорит она.

Сохранять рентабельность бизнес должен в условиях увеличения себестоимости. В «Холдинге Аква» говорят, что расходы за год выросли в среднем на 20%, во многом из-за логистики. Это оказывает давление на производителей, если учесть необходимость держать конкурентные цены на полках магазинов, говорят там. Алла Андреева напоминает, что многие покупатели перешли к сберегательной модели. Сгладить процесс частично может развитие импорта. «Холдинг Аква» поставки за рубеж осуществляет в Индию, Китай, Монголию и Таиланд.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев