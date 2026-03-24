Глава Кисловодска предупредил о возможных сбоях в подаче горячей воды

Часть Кисловодска может остаться без отопления и горячей воды, сообщил глава города Евгений Моисеев. Причиной он назвал понижение давления теплоносителя от котельной.

Как уточнил мэр, с неудобствами столкнутся жители более 100 домов. Конкретные адреса он опубликовал в своем Telegram-канале. Горячей воды может не быть также в двух детских садах, двух школах, цирке, музыкальной школе и администрации города. Как долго продлятся перебои с водой, неизвестно.

Из-за критического падения уровня воды в Эшкаконском водохранилище в Кисловодске с 25 марта планируют ввести ограничения на водоснабжение. Его будут осуществлять дважды в день — с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Такой график вводится до нормализации уровня воды в водохранилище.

За последние месяцы в Кисловодске произошло несколько утечек на водоводах. Город регулярно сталкивается с подобными сбоями из-за износа инфраструктуры: средний возраст магистральных труб превышает 30–40 лет, а курортный климат с перепадами температур ускоряет коррозию.