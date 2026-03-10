Очередная авария оставила без воды девять улиц Кисловодска
В Кисловодске коммунальная авария отключила холодную воду в жилых домах на девяти улицах. Утечка возникла на магистральном водоводе диаметром 150 мм, что вынудило коммунальщиков временно перекрыть подачу ресурса. Администрация города опубликовала сообщение во вторник, 10 марта.
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Под отключение попали улицы Тимирязева, Свердлова, 8 Марта, Белореченская, Вашкевича, Кисловодская, Сенной, Орджоникидзе и Зеленая — это центральные районы курорта с высокой плотностью населения. Жители этих улиц, по предварительным оценкам, насчитывают несколько тысяч человек, учитывая типичную для Кисловодска застройку многоквартирными домами и частным сектором. Работники водоканала устраняют течь с утра, задействовав бригаду из 8–10 специалистов и специальную технику для раскопок и сварки.
Администрация организует подвоз питьевой воды автоцистернами вместимостью по 6–10 кубометров каждая. Жильцы могут оставить заявки по телефону горячей линии или через сайт мэрии, и машины развозят ресурс к домам и социальным объектам. Такие меры ввели, чтобы минимизировать неудобства для жителей, особенно в условиях курортного сезона, когда город принимает тысячи туристов. Ремонтные работы обещают завершить до 17:00 по московскому времени, после чего система заполнится и вода вернется в краны в течение 1–2 часов.
Эта авария вписывается в ряд подобных инцидентов в Кисловодске. В октябре 2025 года утечка на водоводе диаметром 200 мм по улице Фоменко, 92, оставила без воды восемь улиц, включая школу №9 и детсад №20; тогда восстановление заняло до 17:00. Аналогичный случай произошел 11 марта 2025 года на улице Артема, 34, где труба 100 мм вывела из строя три улицы на 4 часа. Еще одна утечка 12 марта 2025 года затронула 12 улиц из-за порыва на Седлогорской, 142. В апреле 2023 года масштабная поломка на Эшкаконском гидроузле в Карачаево-Черкессии отключила воду у 15 тысяч абонентов на 100 улицах, включая 19 санаториев и больницу; там задействовали 10 специалистов и 5 единиц техники, подвозили 6-кубовые цистерны.
Кисловодск регулярно сталкивается с подобными сбоями из-за износа инфраструктуры: средний возраст магистральных труб превышает 30–40 лет, а курортный климат с перепадами температур ускоряет коррозию. В 2025 году зафиксировали не менее пяти крупных аварий, каждая из которых затрагивала от 3 до 20 улиц. Мэрия под руководством Евгения Моисеева усиливает контроль: ввели круглосуточную аварийную службу и программу замены 15 км труб в 2026 году за счет краевого бюджета в 500 млн руб. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее ставил такие случаи на личный контроль, требуя отчетов в краевую прокуратуру.