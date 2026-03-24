Отбывший срок за мошенничество на 1 млрд рублей Олег Митволь выходит на свободу

Сегодня, 24 марта, из подмосковной исправительной колонии № 6 будет освобожден бывший федеральный чиновник и бизнесмен Олег Митволь, отбывший срок в 4,5 года по делу о хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена. Этот факт «Ъ» подтвердил адвокат Михаил Шолохов.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года в Красноярске завершился судебный процесс над Олегом Митволем, бывшим заместителем главы Росприроднадзора и экс-префектом Северного административного округа Москвы. Он обвинялся в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена, которым занималась его компания АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Олегу Митволю, который признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве, назначили 4,5 года колонии общего режима. В срок наказания ему зачли время содержания под стражей и домашним арестом. Защита обжаловала приговор, но безуспешно.

Из СИЗО Красноярска Олега Митволя этапировали в ИК-6 ГУФСИН России по Московской области. Там его распределили в отряд хозяйственного обеспечения. Ранее суд Коломны отказывал Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части срока более мягким видом наказания.

Илья Николаев