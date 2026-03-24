Caracol: 66 человек погибли при крушении самолета ВВС в Колумбии

Число погибших при крушении военно-транспортного самолета C-130 Hercules в департаменте Путумайо выросло до 66 человек, сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на источники. По данным издания,

58 погибших были военнослужащими Национальной армии, шесть — военнослужащими Воздушно-космических сил Колумбии, двое — военнослужащими Национальной полиции. Всего на борту C-130 Hercules находилось 128 военнослужащих. 77 человек госпитализированы.

Крушение произошло 23 марта. Самолет выполнял рейс из Пуэрто-Легисамо в Пуэрто-Асис. Командующий Воздушно-космическими силами генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда сообщил, что на борту находился личный состав Национальной армии.

Для эвакуации пострадавших направлены два медицинских самолета — один на 50 носилок, второй на 24. Раненые доставлены в больницы Нейвы, Флоренции и Боготы.