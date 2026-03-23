В Колумбии разбился самолет ВВС со 120 военными на борту

Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии потерпел крушение в городе Пуэрто-Легисамо на юге страны. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес. На борту находились как минимум 120 военнослужащих, передает El Tiempo.

Крушение произошло утром 23 марта. Специалисты эвакуируют раненых, ведутся поисковые работы. Началось расследование причин авиакатастрофы. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

По информации El Tiempo, 20 пострадавших доставлены в больницы. Педро Санчес пообещал оказать помощь пострадавшим и их семьям. «Я надеюсь, что в этой ужасной аварии, которая никогда не должна была произойти, никто не погиб»,— написал президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х.